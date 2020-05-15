  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihte bugün 15 Mayıs | Tarihte bugün neler oldu?

Tarım bakanlığı memur alımları tarihi ve başvuru şartları neler?

Siirt'te maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Hangi 4 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

El açması baklava nasıl yapılır? Pratik el açması baklava yapılışı
için kalan
Aktüel

Cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde korona virüs çıktı

Gaziantep’te Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:45:49 -
Cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde korona virüs çıktı

Gaziantep’te Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelin korona virüs testi pozitif çıktı.


Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli olan 3 personelde korona virüs çıktığı belirtilerek, söz konusu personelin vakit kaybetmeksizin tedavi altına alındığı duyuruldu.


Açıklamada, "Bu personellerin temaslıları ile ilgili filyasyon çalışmasına başlanmıştır. Mevcut durumla ilgili bütün birimler görevlendirilmiş olup, filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumaları açısından mümkün olduğunca kalabalık oluşturabilecek cenaze merasimlerine katılmamaları ve taziye görevlerini telefon yoluyla yerine getirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı