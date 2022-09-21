Cenaze evine taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi, İpekyolu Mahallesi, Ali Fuat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 41 RC 277 plakalı otomobil, arkadaşlarının ölen babası için cenaze evine taziyeye giden Uğur Yazıcı ve Erdi Öner’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan gençleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Uğur Yazıcı ile arkadaşı Erdi Öner olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gençlerden Uğur Yazıcı (33) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü teslim oldu

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücü R.Ç. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. R.Ç.’nin, aracını evinin bahçesine park ettiğini söylemesi üzerine polis ekipleri bahçede bulunan otomobil üzerinde inceleme yaptı.

“Araç hızlıydı”

Olayı anlatan ve otomobilin hızlı geçtiğini iddia eden mahalle sakini Kadir Günel, “Gürültüyü duyunca hemen oraya gittik. Yaralılar yatıyordu. Araba da vurmuş gitmiş. Bayağı hızlıydı araç, belliydi zaten. Burada kasis olmadığı için arabalar hızlı gidiyor. Kasis olsa böyle hızlı gidemezler” diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.