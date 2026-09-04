Cemre Okulları’nda ‘değer’ odaklı hazırlık Geleceğin öncü nesilleri yetişiyor

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet içi eğitim ile akademik takvimini netleştiren Cemre Okulları, zümre planlamalarını da tamamlayarak yeni döneme iddialı bir giriş yapıyor. Çocuğu sadece bilgiyle donatmayı değil; şahsiyet, edep, ideal ve sorumluluk bilinciyle yetiştirmeyi temel vizyon edinen kurum, bu yılki akademik kurgusunu tamamen öğrencinin kalbine dokunan ve düşünce dünyasını zenginleştiren bir model üzerine inşa etti.

Şahsiyet İnşası İçin ‘Kültür Kitapları’ Titizlikle Seçildi

Yeni dönem hazırlıklarının en dikkat çeken adımlarından biri, öğrencilerin ruh dünyasına hitap edecek kültür kitaplarının seçimi oldu. Zümre öğretmenleri ile rehberlik biriminin ortak çalışması neticesinde, her kademenin gelişim ve okuma seviyesine uygun, “değer” yüklü eserler belirlendi.

Anaokulu kademesi için merhamet, paylaşma, dürüstlük ve sevgi temalarının işlendiği resimli hikâyeler tercih edilirken; ilkokulda okuma-anlama becerisini güçlendiren, milli ve manevi değerleri hikâyeleştiren, muhakeme yeteneğini geliştiren eserler müfredata dâhil edildi. Ortaokul kademesinde ise doğrudan düşünce, medeniyet bilinci, şahsiyet inşası ve ideal kazandırmayı hedefleyen ufuk açıcı kültür kitapları seçildi.

Cemre Okulları eğitim anlayışında kitap, basit bir ders materyali değil, bir “şahsiyet inşası aracı” olarak görülüyor. Bu sebeple eserler yıl boyunca yalnızca okunmakla kalmayacak; atölye çalışmaları, yazar buluşmaları ve sınıf içi müzakerelerle öğrencilerin okuduklarını içselleştirmesi ve hayatlarına taşıması sağlanacak. Kültür odaklı bu adımların yanı sıra anaokulunda oyun temelli öğrenme ve yaşam becerileri, ilkokulda temel beceriler, ortaokulda ise branş temelli kazanım analizleri ve destek programlarını içeren yıllık planlamalar da bitirildi. Her kademeye özel rehberlik planları, öğrenci kulüpleri, sosyal etkinlik takvimleri, yeni öğrenciler için oryantasyon süreçleri ve velileri de eğitimin içine katan Veli Akademisi programları hazır hâle getirildi.

Öğretmen Akademisi’nde Yusuf Kaplan ve Aytaç Demir Rüzgârı

Değer odaklı eğitim anlayışının mimarı olan öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla kurulan “Öğretmen Akademisi” ise yeni döneme güçlü isimlerle başladı. Akademinin ilk konuğu Yazar ve Düşünür Yusuf Kaplan oldu. Kaplan, “Çağını Kuracak Bir Gençlik” başlıklı seminerinde, “İçinde bulunduğunuz çağı tanımlayamıyorsanız, tanımlanırsınız. Edep ilimden önce gelir. Edebin olmadığı yerde ilim olmaz” ifadelerini kullanarak eğitimin temel harcının edep ve ideal olması gerektiğinin altını çizdi.

İkinci seminerde öğretmenlerle buluşan Eğitimci-Yazar Aytaç Demir ise “Çocuğun Kalbine Giden Yol” başlıklı sunumunda, Cemre Okulları’nın benimsediği ‘gönül temelli’ eğitim anlayışına vurgu yaptı. Demir, “Çocuk sevildiğini hissetmediği birinden öğrenmez. Kalbe dokunmadan verilen bilgi kalıcı olmaz” diyerek eğitimde sevgi dilinin önemine dikkat çekti. Öğretmen Akademisi’nin önümüzdeki günlerde Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan’ın “Bir Nefes, Bir İlham, Bir Nesil” ve Eğitimci-Yazar Metin Uçar’ın “Öğretmen Olmak” başlıklı seminerleriyle devam edeceği bildirildi.

“Okul, Çocuğun Kalbine ve İdealine Dokunulan Mekândır”

Yeni eğitim dönemi vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cemre Okulları Eğitim Koordinatörü Yasin Seba, eğitimin manevi boyutuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “Biz okulu sadece bilgi aktarılan bir yer olarak görmüyoruz. Okul, çocuğun kalbine, ruhuna ve idealine dokunulan bir mekândır. Kültür kitapları seçimimiz de Öğretmen Akademisi de bu anlayışımızın somut bir yansımasıdır. Hedefimiz; anaokulundan ortaokula kadar her öğrencimizi akademik olarak güçlü, değer sahibi ve çağını kuracak öncü bir gençlik olarak yetiştirmektir.”