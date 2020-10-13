Cemil Çelik'e FETÖ'den ceza! Eski AYİM üyesine 7.5 yıl hapis cezası
Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Cemil Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu’nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Çelik katılmadı. Duruşmada, Cemil Çelik’e, FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı. TCK’nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Çelik hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.