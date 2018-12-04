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Çember daralıyor! ABD senatörleri: Kaşıkçı cinayetinin emrini Prens Selman verdi

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in ABD Senatosunda yaptığı Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Mümkün olan en yüksek seviyede onun (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

04 Aralık 2018 Salı 23:26
Çember daralıyor! ABD senatörleri: Kaşıkçı cinayetinin emrini Prens Selman verdi

Senatör Graham, Haspel'in sınırlı sayıda senatörle bir araya geldiği kapalı oturumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CIA direktöründen duyduklarının "Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğu" yönündeki kanaatini pekiştirdiğini kaydeden Graham, bu konuda ABD Kongresinde güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

'Veliaht Prens Selman bitmiş durumdadır'

Graham şu değerlendirmeyi yaptı:

"Veliaht Prens Muhammed bin Selman bitmiş durumdadır. Mümkün olan en yüksek seviyede, onun Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum. Onun, ABD'ye güvenilir bir ortak olacağını sanmıyorum. O ülke yönetiminde olduğu sürece Suudi Arabistan'a silah satışlarını destekleyemem. Ayrıca Yemen'deki savaş kontrolden çıkmış durumda".

Suudi Arabistan'ın stratejik bir müttefik ve ABD-Suudi Arabistan ilişkisinin kurtarılmaya değer olduğunu belirten Graham, Veliaht Prensin, bu ilişkiye ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti.

Graham, "Eğer Suudi yönetimi bu adamın elinde olacaksa bu ülkeyle iş yapmanın çok zor olacağını düşünüyorum çünkü o çılgın biri. Aynı zamanda tehlikeli ve ikili ilişkileri tehlikeye atıyor" yorumunu yaptı.

Graham ayrıca, ortaya çıkan delillerin "açık" olduğunu ve Kongrenin buna göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Cinayet emrini Veliaht Prens verdi"

Haspel'in konuşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker, "Veliaht Prensin ölüm emri verdiği, cinayeti kontrol ettiği, nelerin yaşandığını net bir şekilde bildiği, önceden planladığı konusunda hiçbir şüphem yok" dedi.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:26
  1. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  2. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  3. ABD Senatosu

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