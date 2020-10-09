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Spor Cemali Sertel, Medipol Başakşehir'deki forma rekabetine hazır:
Spor

Cemali Sertel, Medipol Başakşehir'deki forma rekabetine hazır:

"Hocamız forma şansı verirse değerlendirmek istiyorum. Kendimi geliştirip formayı almak istiyorum" - "Şampiyonlar Ligi her futbolcunun hayalidir. İlk maçımızda deplasmanda Leipzig ile karşılaşacağız. Oradan galibiyetle dönmek istiyoruz" - "İngiltere'den galibiyetle dönmek ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" - "Oyun tarzımı Kolarov'a benzetiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:12:52 -
Cemali Sertel, Medipol Başakşehir'deki forma rekabetine hazır:

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Medipol Başakşehir'in sol bek oyuncusu Cemali Sertel, turuncu-lacivertli takımda sol bekteki forma rekabetine hazır olduğunu söyledi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Cemali Sertel, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Medipol Başakşehir ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncu, "Saha içerisinde forma rekabetimiz var. Önümde iyi futbolcular var. A Milli Takım oyuncusu Hasan abi takımımızda. Hocamız forma şansı verirse değerlendirmek istiyorum. Bu şans gelirse elimden geleni yapacağım. Kendimi geliştirip formayı almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Cemali, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı her futbolcu ister. Şampiyonlar Ligi her futbolcunun hayalidir. İlk maçımızda deplasmanda Leipzig ile karşılaşacağız. Oradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Bakacağız, kısmet ne olacak." diye konuştu.


- "İngiltere'den galibiyetle dönmek ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz"


Cemali Sertel, Ümit Milli Takım'ın 13 Ekim Salı günü deplasmanda İngiltere ile oynayacağı maçla ilgili olarak, şunları söyledi:

"Bir önceki milli maçı kazandık, iyi bir galibiyet aldık. Milli ruhu ortaya koyduk, iyi mücadele ettik ve kazandık. Bu kez İngiltere'ye karşı oynayacağız. Tabii ki bu maça da hocamızın vereceği taktikler doğrultusunda iyi hazırlanacağız. İyi bir maç çıkarmak, İngiltere'den galibiyetle dönmek ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz."

Cemali, "Şenol Güneş, 'A Milli Takım'da bekleri zorlayacak isimler bekliyorum' açıklamasında bulunmuştu. Yakın dönemde seni A Milli Takım'da görebilecek miyiz?" sorusuna ise "İnşallah forma şansı buldukça kendimi göstermek ve geleceği dair adımlar atmak istiyorum. A Milli Takım her futbolcunun hayalidir, benim de hayalim. Oynadıkça kendimi gösterip, Şenol hocam da beni çağırırsa orada da şans bulmak istiyorum." yanıtını verdi.


- "Oyun tarzımı Kolarov'a benzetiyorum"


Medipol Başakşehir'in genç sol beki oyun tarzını Inter'in deneyimli oyuncusu Aleksandar Kolarov'a benzettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyun tarzımı Kolarov'a benzetiyorum. Tekniği ve ayağına hakimiyeti olsun, çok başarılı. Oyun tarzımı ona benzetiyorum. İnşallah öyle başarılı bir kariyerim olur."



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