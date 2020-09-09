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Aktüel Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası 13 Eylül'de konser verecek
Aktüel

Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası 13 Eylül'de konser verecek

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:36:30 -
Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası 13 Eylül'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, "İspanyol Akşamı" konserinde 13 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 13 Eylül'de gerçekleşecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak Cem Mansur'un yönetiminde sahne alacak orkestraya, 14 yaşındaki keman virtüözü Naz İrem Türkmen de eşlik edecek.

Maske kullanımının zorunlu olacağı etkinlikte, Georger Bizet'nin Carmen süiti, Pablo de Sarasate'nin "Çingene Havaları", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "İspanyol Dansları", Nikolay Rimski-Korsakov'un "İspanyol Kapriçyosu" eserleri yorumlanacak.

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