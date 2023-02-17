  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aleyna 11 gün sonra kurtarılmıştı doktoru açıklama yaptı: Bazı şeyleri tıpla izah edemiyoruz

EYT’lilerden maaş ve promosyon kampanyası

Rus ve İranlılar Türkiye'den toplamaya devam ediyor!

AFAD Müdürü "olağan dışı bir durum" diyerek açıkladı! Flaş gelişme...

Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı

Bülent Arınç'tan yeni seçim açıklaması: Bunun cevabını nasıl vereceksiniz?

Bakan Akar: Deprem bölgesindeki 10 bin 900 Mehmetçiğe sıla izni verdik

Rumen milletvekilinden Türkiye depremine ilişkin şok çıkış: Deprem yapay, o ülkenin saldırısıyla oldu

17 Ağustos depreminde… Hulki Cevizoğlu'ndan çok büyük Ecevit itirafı

Katar'dan Türkiye'ye büyük destek! Hatay’da yapılıyor
Gündem Cemal Kalyoncu MYK’ya katıldı mı? AK Parti'den Cumhuriyet'e jet cevap
Gündem

Cemal Kalyoncu MYK’ya katıldı mı? AK Parti'den Cumhuriyet'e jet cevap

Türkiye'yi kahreden deprem felaketlerinde bile iftiradan geri kalmayan Cumhuriyet'in "AKP’nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına Kalyon İnşaat’ın sahibi de katıldı" şeklindeki son yalanına AK Parti'den yalanlama gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 15:41:00 -
Cemal Kalyoncu MYK’ya katıldı mı? AK Parti'den Cumhuriyet'e jet cevap

 yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kritik toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Önemli kararların alındığı toplantının ana gündemi ise 10 ilde yıkıcı etki gösteren depremdi.

Cumhuriyet yine utanmadı

Türkiye'yi kahreden deprem felaketlerinde bile yalan ve iftiradan geri kalmayan Cumhuriyet gazetesi AK Parti MYK'sını aklınca hedef aldı.  

"Erdoğan, toplantıda yer alan Cemal Kalyoncu’ya yardımda bulunması ve deprem bölgesindeki konteyner kent ve konutların inşasında aktif rol alması gerektiğini söyledi. Kalyoncu talimat sonrası TV’lerdeki ortak yayına bağışta bulundu." şeklinde ifadelere yer verilen yalan habere AK Parti'den hemen yalanlama geldi.

Paylaşıma tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti MYK toplantısı katılımcıları bellidir. Bu katılımcılar dışında herhangi bir katılım söz konusu olmamıştır. Asılsız haberler ile milletimizin gündemini meşgul eden Cumhuriyet Gazetesi’ni kınıyor ve özür bekliyoruz."

Skandalı kabul eden Haluk Levent özür diledi
Skandalı kabul eden Haluk Levent özür diledi

Gündem

Skandalı kabul eden Haluk Levent özür diledi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23