Cemal Kalyoncu MYK’ya katıldı mı? AK Parti'den Cumhuriyet'e jet cevap
Türkiye'yi kahreden deprem felaketlerinde bile iftiradan geri kalmayan Cumhuriyet'in "AKP’nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına Kalyon İnşaat’ın sahibi de katıldı" şeklindeki son yalanına AK Parti'den yalanlama gecikmedi.
yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kritik toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Önemli kararların alındığı toplantının ana gündemi ise 10 ilde yıkıcı etki gösteren depremdi.
Cumhuriyet yine utanmadı
Türkiye'yi kahreden deprem felaketlerinde bile yalan ve iftiradan geri kalmayan Cumhuriyet gazetesi AK Parti MYK'sını aklınca hedef aldı.
"Erdoğan, toplantıda yer alan Cemal Kalyoncu’ya yardımda bulunması ve deprem bölgesindeki konteyner kent ve konutların inşasında aktif rol alması gerektiğini söyledi. Kalyoncu talimat sonrası TV’lerdeki ortak yayına bağışta bulundu." şeklinde ifadelere yer verilen yalan habere AK Parti'den hemen yalanlama geldi.
Paylaşıma tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti MYK toplantısı katılımcıları bellidir. Bu katılımcılar dışında herhangi bir katılım söz konusu olmamıştır. Asılsız haberler ile milletimizin gündemini meşgul eden Cumhuriyet Gazetesi’ni kınıyor ve özür bekliyoruz."