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Cemaate katılmaya önem veren Peygamber

Cemaatle kılınan namaza çok değer veren Peygamber Efendimiz, bu hususa hastalığında bile titizlik göstermiş; hastalığının sadece son üç gününde cemaatle namaza iştirak etmemiştir.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:38
Cemaate katılmaya önem veren Peygamber

Yezîd bin Âmir (ra) anlatıyor: “Allah Rasûlü namaz kılarken yanına varmıştım. Oturdum ve cemaate iştirak etmedim. Efendimiz namazdan sonra bize doğru dönünce, kenarda oturduğumu gördü:

“–Ey Yezîd, sen Müslüman olmadın mı?” buyurdu.

“–Oldum yâ Rasûlallâh!” dedim.

“–Öyleyse cemaate katılmaktan seni alıkoyan nedir?” buyurdu.

“–Sizin namazı kılmış olduğunuzu zannederek evimde kılmıştım” dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:

“–Şayet namaza gelir de insanları namazda bulursan, onlarla birlikte kıl. Eğer daha önceden namazını kılmış isen, bu senin için nafile olur. Evde kıldığın da farz yerine geçer” buyurdu.

Allah Rasûlü (sav)’in, vefatına sebep olan hastalığı esnasında bile titizlik gösterdiği en mühim hususlardan biri de cemaatle namaz olmuştur. Hazret-i Enes’in bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz, hastalığının sadece son üç gününde cemaatle namaza iştirak etmemiştir.

Sosyal terbiye, İslâm’ın en mühim esaslarından biridir. Müslümanın ilk sosyal terbiyesi de cemaatle namaz kılmaktan başlar. Tevhîd üzerine bina edilen İslâm toplumunda birlik ve beraberlik duygusunu perçinleyen en mühim salih amel, işte budur. Nerede cemaatle namaz kılınıyorsa, orada İslâm’ın rûhî ve sosyal yapısı idrak edilmeye başlanmış demektir.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:38
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