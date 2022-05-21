Cem Yılmaz'dan yeni karar! Bir bu halt eksikti
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Cem Yılmaz, yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Bir e-ticaret markasının reklam filmi için farklı ülkeden insanlarla aynı masada toplanan Cem Yılmaz, Türkçesiyle güldürmeyi başaramayınca Çince replikler kullanmaya karar verdi. Sosyal medyada gündem olan reklam filmi sert eleştirilere yol açtı.
Dijital içerik platformu Netflix'te yayınlanan yeni dizisi "Erşan Kuneri" ile gündeme gelen Cem Yılmaz, hayranlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Mizah adı altında yapılan içerik sosyal medyada tartışmalara sebep olurken, pek çok kişi yapımı beğenmediğini dile getirmişti.
Türkçe bitti, şimdi de Çinceye merak saldı
Yeni dizisinde istediği başarıyı yakalayamayan 49 yaşındaki Yılmaz, şimdi de yüzü olduğu Hepsiburada markasının reklam çekimlerinde yeni bir şeyler denemek istedi. Kendi kaleme aldığı senaryoda farklı ülkelerden insanlarla bir araya gelen Yılmaz, Çinli oyuncu Jinke Ba'nın sorusunu yanıtlarken bir anda Çince konuşmaya başladı.
Çince "Çincesini Bilmiyorum" diyen Cem Yılmaz, Türkçede aradığını bulamayınca çareyi Çincede aradı. Ancak Yılmaz'ın reklam filmini gören hayranları "Battıkça batıyor", "Önce dizi sonra reklam filminde büyük hayal kırıklığı" ve "Cem Yılmaz yaşlandı sanırım ne kadar zorlasa da olmuyor" gibi yorumlarda bulundu.
Daha Türkçe mizahta başarı yakalayamayan Yılmaz'ın Çince konuşması sosyal medyada gündem oldu.