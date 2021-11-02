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Medya Cem Yılmaz, parasını geri isteyenleri tiye aldı! Çok geçmeden geri vites geldi
Medya

Cem Yılmaz, parasını geri isteyenleri tiye aldı! Çok geçmeden geri vites geldi

İzmir'deki gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, mağdurların paralarını geri istemesi sonrası sosyal medyadan bu duruma tepki gösterdi. Paylaşımında mağdur vatandaşları adeta tiye alan Yılmaz çok geçmeden geri vites yaptı ve isteyenlerin ödedikleri parayı geri alabileceklerini ya da 1 Kasım tarihli gösteri için biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 12:42:00 -
Cem Yılmaz, parasını geri isteyenleri tiye aldı! Çok geçmeden geri vites geldi

İzmir Fuar Açık Hava'da dün akşam yapılması planlanan gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Mağdur vatandaşlardan gelen tepkileri tiye alan Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Dün gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu. Olur insanlık hali! 'Ben Nazilli'den geldim otopark paramı kim verecek' yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum. Otopark, otobüs, yolda yenilen poğaça, çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur" ifadelerine yer verdi.

İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı;

Bir açıklama daha geldi

Tepki çeken paylaşım sonrası kısa sürede geri vites yapan Cem Yılmaz konuyla ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Cem Yılmaz, isteyenlerin ödedikleri parayı geri alabileceklerini ya da 1 Kasım tarihli gösteri için biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.

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