Cem Yılmaz günler sonra ortaya çıktı! Siyah saçlarıyla görenleri şaşırttı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir gözlerden uzak kalmasının ardından katıldığı cenaze töreninde yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Monte Carlo'da geçirdiği ani kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybeden Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda isim katıldı.

Altınkılıç'ın vefatının ardından kendisini “kıymetli ağabeyim” sözleriyle anan Cem Yılmaz da son görevini yerine getirmek üzere cenazede hazır bulundu.

Siyah saçları ve bıyıkları dikkat çekti

Cenaze töreninden gelen görüntülerde Cem Yılmaz'ın değişen görünümü dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süredir kırlaşmış saçları ve sakallarıyla görülen ünlü komedyenin bu kez saçlarını ve bıyıklarını siyaha boyattığı görüldü.

Yılmaz'ın yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar ünlü komedyeni ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını belirtti.

“Arif Işık'a dönmüşsün”

Cem Yılmaz'ın siyah saçlı ve bıyıklı hali, akıllara ünlü komedyenin G.O.R.A. filminde canlandırdığı Arif Işık karakterini getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarından Yılmaz'ın yeni görünümüne ilişkin çok sayıda yorum geldi. Kullanıcıların bir bölümü:

“Boyanmış bıyıkları ve saçları ile Arif Işık'a dönmüşsün.”

yorumunu yaptı.

Cem Yılmaz'ın uzun bir aranın ardından ortaya çıkan yeni görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.