Rusya’da İHA saldırısına uğramıştı! 289 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Kerç Boğazı girişinde yaklaşık 1 ay önce İHA saldırısına uğrayan Liberya bayraklı “GREAT OCEAN” isimli gemi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.
Rusya Kerç Boğazı girişinde İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısı sonrası personelinin terk ettiği ve yangın çıkan “GREAT OCEAN” isimli gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti.
Liberya bayraklı 289 metre uzunluğundaki gemi, 'GREAT OCEAN' yaklaşık 1 ay önce Rusya'daki Kerç Boğazı girişinde İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle gemi personeli gemiyi terk etti. Gemide çıkan yangın, acil müdahale ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Geminin geçişi nedeniyle Saat 14.40'ta İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.