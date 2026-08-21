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İkinci el araçlar için tarih verildi: Kriterlere uymayan binlerce otomobil yarı fiyatına satılacak

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İkinci el araçlar için tarih verildi: Kriterlere uymayan binlerce otomobil yarı fiyatına satılacak

Otomobil kiralama sektöründe 2027 yılı itibarıyla devreye girecek olan 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı, ikinci el piyasasında tüm dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor. Filolardan çıkarılacak yaklaşık 15 ila 20 bin aracın uygun fiyatlarla satışa çıkacak olması, bütçesi kısıtlı olan alıcılar için büyük bir fırsat yaratacak. Uzmanlar ise ucuz araç arayan vatandaşları, yoğun kullanım nedeniyle yıpranmış olabilecek bu araçlar için detaylı ekspertiz raporu alarak dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#1
Foto - İkinci el araçlar için tarih verildi: Kriterlere uymayan binlerce otomobil yarı fiyatına satılacak

Türkiye’de 400 bin adedi aşan otomobil kiralama sektöründe 2027 yılı itibarıyla yepyeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte kiralık araçlara getirilen 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı, ikinci el otomobil piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak. Kriterleri karşılayamadığı için filolardan çıkarılacak yaklaşık 15 ila 20 bin aracın ikinci el pazarına girmesi bekleniyor.

#2
Foto - İkinci el araçlar için tarih verildi: Kriterlere uymayan binlerce otomobil yarı fiyatına satılacak

Filolardan boşa çıkacak bu taşıtlar, günlük kiralama pazarındaki araçların yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Kısa sürede çok sayıda farklı sürücü tarafından yıpratılan ve yüksek kilometreye ulaşan bu otomobiller, pazarın en uygun fiyatlı seçenekleri olmaya aday. Aynı model ve yaştaki bireysel araçlara kıyasla ciddi bir fiyat avantajıyla vitrine çıkacak olan filo araçları, ikinci elde hem rekabeti kızıştıracak hem de kısıtlı bütçeyle araba arayanlar için yeni bir kapı açacak.

#3
Foto - İkinci el araçlar için tarih verildi: Kriterlere uymayan binlerce otomobil yarı fiyatına satılacak

Söz konusu sınırlama özellikle 3-5 araçla hizmet veren küçük ölçekli işletmeleri doğrudan etkileyecek. Bununla birlikte yeni yönetmelik, sadece kilometre sınırı getirmekle kalmıyor; düzenli periyodik bakım, kış lastiği zorunluluğu ile kasko ve yüksek İMM teminatlarını da kiralama şirketlerinin sorumluluğuna yüklüyor. Bakım ve filo yenileme maliyetlerinin artması ise önümüzdeki dönemde araç kiralama tarifelerine zam olarak yansıyacak.

#4
Foto - İkinci el araçlar için tarih verildi: Kriterlere uymayan binlerce otomobil yarı fiyatına satılacak

Piyasaya toplu halde girecek bu araçlar bütçe dostu bir alternatif sunsa da uzmanlar tüketicilerin son derece dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Satış öncesinde araçların periyodik bakımlardan ve gerekli onarımlardan geçirileceği öngörülse de alıcıların sadece kilometre göstergesine bakarak karar vermemesi kritik önem taşıyor.

#5
Foto - İkinci el araçlar için tarih verildi: Kriterlere uymayan binlerce otomobil yarı fiyatına satılacak

Farklı sürücüler tarafından yoğun şekilde kullanılmış bu otomobillerde şanzıman ve yürüyen aksam gibi parçalar ekstra yıpranmış olabileceğinden, satış öncesinde aracın ticari geçmişi ve servis kayıtları titizlikle sorgulanmalı, motor ile mekanik aksamın genel durumu mutlaka tarafsız ve detaylı bir ekspertiz raporuyla belgelenmelidir.

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