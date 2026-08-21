İkinci el araçlar için tarih verildi: Kriterlere uymayan binlerce otomobil yarı fiyatına satılacak
Otomobil kiralama sektöründe 2027 yılı itibarıyla devreye girecek olan 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı, ikinci el piyasasında tüm dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor. Filolardan çıkarılacak yaklaşık 15 ila 20 bin aracın uygun fiyatlarla satışa çıkacak olması, bütçesi kısıtlı olan alıcılar için büyük bir fırsat yaratacak. Uzmanlar ise ucuz araç arayan vatandaşları, yoğun kullanım nedeniyle yıpranmış olabilecek bu araçlar için detaylı ekspertiz raporu alarak dikkatli olmaları konusunda uyardı.