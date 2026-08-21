İkinci el araçlar için tarih verildi: Kriterlere uymayan binlerce otomobil yarı fiyatına satılacak

Filolardan boşa çıkacak bu taşıtlar, günlük kiralama pazarındaki araçların yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Kısa sürede çok sayıda farklı sürücü tarafından yıpratılan ve yüksek kilometreye ulaşan bu otomobiller, pazarın en uygun fiyatlı seçenekleri olmaya aday. Aynı model ve yaştaki bireysel araçlara kıyasla ciddi bir fiyat avantajıyla vitrine çıkacak olan filo araçları, ikinci elde hem rekabeti kızıştıracak hem de kısıtlı bütçeyle araba arayanlar için yeni bir kapı açacak.