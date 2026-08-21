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Kapaklar açıldı seviye arttı Kızılırmak hareketlendi kendine geldi

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IHA Giriş Tarihi:

Kapaklar açıldı seviye arttı Kızılırmak hareketlendi kendine geldi

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Kırıkkale'den geçen bölümünde, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarından kontrollü su bırakılmasının ardından su seviyesi yükseldi.

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#1
Foto - Kapaklar açıldı seviye arttı Kızılırmak hareketlendi kendine geldi

Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinleri devreye alındı. Enerji üretimi amacıyla barajlardan bırakılan su, Kızılırmak'ın Kırıkkale sınırlarındaki debisini ve seviyesini artırdı.

#2
Foto - Kapaklar açıldı seviye arttı Kızılırmak hareketlendi kendine geldi

Kırıkkale Valiliği, uygulama öncesinde nehirde ani ve hızlı yükselmeler yaşanabileceğini duyurmuştu.

#3
Foto - Kapaklar açıldı seviye arttı Kızılırmak hareketlendi kendine geldi

Açıklamada vatandaşlardan nehir kıyıları, adacıklar, köprü çevreleri ve su yatağına yakın alanlardan uzak durmaları istenmişti.

#4
Foto - Kapaklar açıldı seviye arttı Kızılırmak hareketlendi kendine geldi

Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarındaki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğuyor. Yaklaşık bin 355 kilometre boyunca ilerleyen nehir, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülüyor.

#5
Foto - Kapaklar açıldı seviye arttı Kızılırmak hareketlendi kendine geldi

Nehir, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun güzergahından geçiyor.

#6
Foto - Kapaklar açıldı seviye arttı Kızılırmak hareketlendi kendine geldi

Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya, Altınkaya ve Derbent gibi önemli barajlar bulunuyor. Barajlarda biriktirilen su, enerji üretimi ve tarımsal sulama başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendiriliyor.

#7
Foto - Kapaklar açıldı seviye arttı Kızılırmak hareketlendi kendine geldi

Yaklaşık 82 bin 221 kilometrekarelik alanı kaplayan Kızılırmak Havzası, İç Anadolu'dan Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyaya uzanıyor.

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