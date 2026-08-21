Belediye başkanı çılgına döndü: “Bunlar canavar” diyerek şehirde bisiklet kullanımını yasakladı
İtalya'nın Como kentinin belediye başkanı Alessandro Rapinese, kendisine bir elektrikli bisikletin çarpmasının ardından tarihi kent merkezinde bisiklet kullanımını yasaklayarak herkesi şoke etti. Yaklaşık 30 sokağı kapsayan ve hem normal hem elektrikli bisikletleri hedef alan bu yasak kamuoyunda büyük bir öfkeyle karşılandı. Karara tepki gösteren binlerce vatandaş ve kurye, eylül ayında yasaklanan sokaklarda bisikletle eylem yapmaya hazırlanıyor.