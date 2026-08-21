Belediye başkanı çılgına döndü: “Bunlar canavar” diyerek şehirde bisiklet kullanımını yasakladı

Rapinese ise Ansa'ya şu açıklamayı yaptı: “Bu kararı bana elektrikli bir bisiklet çarptığı için aldığım söyleniyor; bu kesinlikle doğru. İnsanlar kendi deneyimlerine göre hareket eder ve ben, bu canavarlardan birinin çarpmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum.”