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Belediye başkanı çılgına döndü: "Bunlar canavar" diyerek şehirde bisiklet kullanımını yasakladı

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Belediye başkanı çılgına döndü: “Bunlar canavar” diyerek şehirde bisiklet kullanımını yasakladı

İtalya'nın Como kentinin belediye başkanı Alessandro Rapinese, kendisine bir elektrikli bisikletin çarpmasının ardından tarihi kent merkezinde bisiklet kullanımını yasaklayarak herkesi şoke etti. Yaklaşık 30 sokağı kapsayan ve hem normal hem elektrikli bisikletleri hedef alan bu yasak kamuoyunda büyük bir öfkeyle karşılandı. Karara tepki gösteren binlerce vatandaş ve kurye, eylül ayında yasaklanan sokaklarda bisikletle eylem yapmaya hazırlanıyor.

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Foto - Belediye başkanı çılgına döndü: "Bunlar canavar" diyerek şehirde bisiklet kullanımını yasakladı

İtalya'nın tarihi şehrinde son zamanlarda en çok tartışılan konuların başında, eylül ayında uygulanmaya başlayacak "bisiklet yasağı" geliyor. Como Belediye Başkanı Alessandro Rapinese, bir bisikletin kendisine çarpması sonucu göl kıyısında, surlarla çevrili kent merkezinde bu araçların kullanımını yasakladı.

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Foto - Belediye başkanı çılgına döndü: "Bunlar canavar" diyerek şehirde bisiklet kullanımını yasakladı

The Guardian'da yer alan habere göre söz konusu yasak yaklaşık 30 sokağı hedef alıyor. Bu bölgelerde insanlar, elektrikli veya normal olması fark etmeksizin bisikletlerinden inip yürümek zorunda kalacaklar. Karar kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Sade vatandaşlardan politikacılara birçok kişi Rapinese'yi "intikam peşinde koşmakla" suçladı. Protestocular eylül ayının ikinci yarısında belirlenen sokaklardan bisikletle geçmeye hazırlanıyor.

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Foto - Belediye başkanı çılgına döndü: "Bunlar canavar" diyerek şehirde bisiklet kullanımını yasakladı

Rapinese ise Ansa'ya şu açıklamayı yaptı: “Bu kararı bana elektrikli bir bisiklet çarptığı için aldığım söyleniyor; bu kesinlikle doğru. İnsanlar kendi deneyimlerine göre hareket eder ve ben, bu canavarlardan birinin çarpmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum.”

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Foto - Belediye başkanı çılgına döndü: "Bunlar canavar" diyerek şehirde bisiklet kullanımını yasakladı

Bahse konu sokakların, kent merkezindeki en geniş sokaklar olduğu belirtiliyor. Karara karşı çıkanlar, bu sokakların Como Gölü'ne doğru sorunsuz bir güzergah sunduğunu vurguluyor; yasağın insanları düşük maliyetli, çevre dostu bir ulaşım biçiminden mahrum bıraktığını söylüyor. Yasak kuryeleri ve ürünlerini müşterilerine bisikletle ulaştıran işletme sahiplerini de etkileyecek. Eleştirilerin çoğu, "bisikletlilerin suçlu ilan edilmesi yerine dikkatsiz sürücülere karşı önlem almaya odaklanılması gerektiği" yönünde.

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