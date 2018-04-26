Cem Uzan'dan dönüş mesajı!

Fransa'da yaşayan iş adamı Cem Uzan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla siyasete dönüş sinyali verdi.

Cem Uzan, ınstagram hesabından “Genç Parti kurmay heyeti Paris toplantısı” mesajıyla bir fotoğraf paylaştı.

Uzan, Twitter hesabından ise paylaştığı “Vız gelir dağlar denizler yaban eller, Sevmeye engel değil mesafeler, Geçici bu ayrılık bir rüya farzet, Sonunda zafer bizim olacak sabret” mesajıyla dönüş sinyali verdi.