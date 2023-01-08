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Medya Cem Özer milyonları böyle aşağıladı! 'Asgari ücret alıyor, padişah gibi çocuk yapıyor'
Medya

Cem Özer milyonları böyle aşağıladı! 'Asgari ücret alıyor, padişah gibi çocuk yapıyor'

Posta gazetesine konuşan Cem Özer, maddi imkanları kısıtlı aileleri hor gören ifadeler kullanarak tepkileri üzerine çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 19:25:00 - 2023-01-08 19:32:09
Cem Özer milyonları böyle aşağıladı! 'Asgari ücret alıyor, padişah gibi çocuk yapıyor'

 Yeniakit.com.tr 

Cem Özer, Posta gazetesine verdiği röportajda tepki çeken ifadeler kullandı.

Asgari ücretle çalışan milyonları küçük düşürücü sözler sarf eden Özer, "Maddi imkânı olmayanlar ürüyor da ürüyor, adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor, padişah mısın sen?" dedi.

Üzerine vazife olmayan konularda öneride bulunan Cem Özer, "Maddi imkânı olanlar daha az ürüyor" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünyada hiçbir şey bundan daha iyiye gitmeyecek. Eskileri yad etmeye devam edeceğiz. Kapitalizm doymak bilmiyor. İnsanlara tavsiyem şu: Eğer çocukları seviyorsanız çocuk yapmayın. Onların iyiliği için... Çünkü çok kötü bir dünya var ve daha da kötü olacak.

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