Cem Küçük'ten o AK Partililere çok sert eleştiri: Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor! Bunlar size müstahak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, isim vermeden bazı AK Partilileri çok sert sözlerle eleştirdi. “Korkaklık, siniklik, eziklik ve aşağılık komplesini aşamıyorlar. Hâlâ ‘beni sevsinler’ hastalığı devam ediyor” ifadelerini kullanan Cem Küçük, gazeteci Fatih Altaylı ile Cüneyt Özdemir’in AK Parti'ye yönelik eleştirilerine dikkati çekerek “size az bile yapıyor!” diye çıkıştı.

Küçük, “Geçen hafta Instagram ve oyun platformu Roblox’un kapatılması üzerine AK Parti’yle arası iyi olan Cüneyt Özdemir beklenmedik ve sert eleştiriler getirdi. Cüneyt Özdemir bence abarttı ve haddini aştı ama az bile yaptı. Çünkü karşısında eziklerin olduğunu biliyor. Ağızlarını açamayacak adamların olduğunun farkında. Nitekim Cüneyt’in eleştirilerine AK Parti’den gık çıkmadı. Tek kelime etmediler. Cüneyt belli ki dümeni İmamoğlu’na kırmış. Önemli bir diplomat ve akademisyen olan Talip Küçükcan’a ağzına geleni söyledi ama AK Parti’den çıt çıkmadı. Cüneyt sizlere az bile yapıyor!” diye yazdı.

Küçük, “Normal şartlarda ruh ve sinir hastalıklarında tedavi edilmesi gereken” diyerek andığı Fatih Altaylı’nın da AK Parti’ye yönelik sert eleştirilerine vurgu yaptı; “Anaakımdan kovulunca delirme çıtasını en yükseğe çekti. Her gün AK Parti’ye, savunucularına, İslam’a, Müslümanlara düzenli olarak hakaret ediyor. O lafların onda birini ben muhaliflere söylesem önce bazı 'AKP’liler bana dümdüz giderdi. Altaylı’ya ağızlarını bile açamıyorlar. Fatih Altaylı bunlara az bile yapıyor!” sözlerini kaydetti.

Küçük, “Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişirseniz bunlar size müstahak!.. Ben ve benim gibiler ülkeyi sevdiğimiz, muhalefetin ne olduğunu bildiğimiz, geçmişte yaşananların farkında olduğumuz için hükûmete destek veriyoruz” eleştirisi getirdi.

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