Cem Küçük'ten çarpıcı çıkış: Bekir Bozdağ onlara tavır alanlar arasındaydı

Abdulhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığı görevine eski bakan ve milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

TGRT Haber'de sabah haberlerini sunan Cem Küçük, yeni bakan Bekir Bozdağ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cem Küçük, TGRT Haber’de yaptığı yayında “Bekir Bozdağ 17-25 Aralık başladığı zaman açık tavır alan birisiydi. Hepimiz işin içindeydik. 2013 başladığında sessiz kalan bir sürü tip hatta FETÖ’yü savunanlar o zamanki adıyla cemaate destek verenler vardı. Bizler cemaati eleştirirken muhalifler ölümüne savunurlardı. O zaman onlara tavır alanlar vardı. Bekir Bozdağ onlardan bir tanesiydi…” dedi.