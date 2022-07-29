  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cem Küçük'ten bomba "Fenerbahçe" sözleri! Ağzına geleni söyledi
Medya

Cem Küçük'ten bomba "Fenerbahçe" sözleri! Ağzına geleni söyledi

Cem Küçük, Şampiyonalar Ligi ön elemesinde ülkesi Ruslar tarafından işgal edilmiş, 6 aydır hayata tutunmaya çalışan ve bir yıldır doğru dürüst maç yapmamış Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımına elenen Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 10:32:00 -
Cem Küçük'ten bomba "Fenerbahçe" sözleri! Ağzına geleni söyledi

Cem Küçük, Şampiyonalar Ligi ön elemesinde ülkesi Ruslar tarafından işgal edilmiş, 6 aydır hayata tutunmaya çalışan ve bir yıldır doğru dürüst maç yapmamış Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımına elenen Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu. Fenerbahçe'nin son dört senedir çok başarısız olduğuna vurgu yapan Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Başarısızlığın bahanesi olmaz... Çinlilerin dediği gibi; "Zaferin babası çoktur, yenilgi öksüzdür." Hangi gerekçeyi öne sürerseniz sürün gerçek budur. 

Fenerbahçe son dört senedir çok başarısız. Bakın başarısız değil çok başarısız!.. Hakemlerin, federasyonun, başkalarının olumsuz ya da yanlış kararları olmuştur. Ama neticede başarısızlığı bahanelerle örtemezsiniz.

Hadi Türkiye liginde tamam da Avrupa’da da başarı yok!.. Sayın Ali Koç’un ilk yılı Fenerbahçe kümede kalmaya oynadı. Ligi 6. bitirdi ama zorlandı. 2019-20 başlarında iyi gitti. Ligi 7. bitirdi... 

2020-21 Sivas maçını kazansa, herkes şampiyon olacaktı diyor ama son hafta Kayseri maçını kazanması zordu. 

Geçen sene 2. oldu. Şampiyonalar Ligi ön elemesinde ülkesi Ruslar tarafından işgal edilmiş, 6 aydır hayata tutunmaya çalışan ve bir yıldır doğru dürüst maç yapmamış Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımına elendi Fenerbahçe.

Maçtan birkaç gün önce Ahmet Ercanlar’a, “Bu takıma golcü lazım. Yoksa bu sene de zor” dedim. Sadece ben değil herkes dedi. Alınan transferler ne kadar iyi tartışılır. Ama bu kadroyla Fener'in işi zor... 

Hâlbuki iyi bir santrfor -belki iki- kanatlara bir oyuncu takımı iyi hâle getirirdi. “Efendim iki Kiev maçında da takım iyiydi” demekle iş olmuyor. Sonuç ne? Takım elendi. Eleyebileceği takımı eleyemedi... 

Geçen sene iddiası kalmayınca ve İsmail Hoca gelince stressiz ortamda galibiyetler alındı. Mesele stresli ortamda başarılı olmak. Fenerbahçe 4 yıldır bunu başaramıyor. 

Bu sene de Fener'in işi zor. Sayın Koç elinden geleni yapıyor. Neticede dönüp dolaşıp herkes ona dönüyor, takımın hâlini ona soruyor. Benim merak ettiğim neden golcü alınmadığı. İnşallah Fener başarılı olur... 

Fenerbahçe sıradan bir kulüp değil ama giderek sıradanlaşıyor. Heyecan gitti. En üzücüsü de kimsenin umudu kalmadı. Bu durum ancak şampiyonlukla önlenir..." 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali ulu

Ali koç Fenerbahçeyi bilerek şampiyon yaptırmıyor. Herkesin gördüğü en büyük eksiklik forveti her yıl özellikle almıyor. Yedinci onuncu hafta hakemler bizi doğuruyor 15:20 ci hafta federasyon doğuruyor 30. haftaya doğru da hükümet ve tayyip bizi şampiyon yaptırmıyor algısı oluşturarak tamamen hükumete yönelik bir proje uyguluyorlar. 10 milyon oy verenin 1 milyon etkileseler yeter. Bunu artık bütün Fenerbahçe taraftarı ve Müslümanlar uyansın artık
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23