Cem Küçük'ten bomba "Fenerbahçe" sözleri! Ağzına geleni söyledi

Cem Küçük, Şampiyonalar Ligi ön elemesinde ülkesi Ruslar tarafından işgal edilmiş, 6 aydır hayata tutunmaya çalışan ve bir yıldır doğru dürüst maç yapmamış Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımına elenen Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu. Fenerbahçe'nin son dört senedir çok başarısız olduğuna vurgu yapan Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Başarısızlığın bahanesi olmaz... Çinlilerin dediği gibi; "Zaferin babası çoktur, yenilgi öksüzdür." Hangi gerekçeyi öne sürerseniz sürün gerçek budur.

Fenerbahçe son dört senedir çok başarısız. Bakın başarısız değil çok başarısız!.. Hakemlerin, federasyonun, başkalarının olumsuz ya da yanlış kararları olmuştur. Ama neticede başarısızlığı bahanelerle örtemezsiniz.

Hadi Türkiye liginde tamam da Avrupa’da da başarı yok!.. Sayın Ali Koç’un ilk yılı Fenerbahçe kümede kalmaya oynadı. Ligi 6. bitirdi ama zorlandı. 2019-20 başlarında iyi gitti. Ligi 7. bitirdi...

2020-21 Sivas maçını kazansa, herkes şampiyon olacaktı diyor ama son hafta Kayseri maçını kazanması zordu.

Geçen sene 2. oldu. Şampiyonalar Ligi ön elemesinde ülkesi Ruslar tarafından işgal edilmiş, 6 aydır hayata tutunmaya çalışan ve bir yıldır doğru dürüst maç yapmamış Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımına elendi Fenerbahçe.

Maçtan birkaç gün önce Ahmet Ercanlar’a, “Bu takıma golcü lazım. Yoksa bu sene de zor” dedim. Sadece ben değil herkes dedi. Alınan transferler ne kadar iyi tartışılır. Ama bu kadroyla Fener'in işi zor...

Hâlbuki iyi bir santrfor -belki iki- kanatlara bir oyuncu takımı iyi hâle getirirdi. “Efendim iki Kiev maçında da takım iyiydi” demekle iş olmuyor. Sonuç ne? Takım elendi. Eleyebileceği takımı eleyemedi...

Geçen sene iddiası kalmayınca ve İsmail Hoca gelince stressiz ortamda galibiyetler alındı. Mesele stresli ortamda başarılı olmak. Fenerbahçe 4 yıldır bunu başaramıyor.

Bu sene de Fener'in işi zor. Sayın Koç elinden geleni yapıyor. Neticede dönüp dolaşıp herkes ona dönüyor, takımın hâlini ona soruyor. Benim merak ettiğim neden golcü alınmadığı. İnşallah Fener başarılı olur...

Fenerbahçe sıradan bir kulüp değil ama giderek sıradanlaşıyor. Heyecan gitti. En üzücüsü de kimsenin umudu kalmadı. Bu durum ancak şampiyonlukla önlenir..."