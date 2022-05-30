Cem Küçük: Siyaset istemese ortada Beşiktaş mı kalır?
TGRT Haber canlı yayınında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "Siyaset istemese ortada Beşiktaş mı kalır?" diyerek siyah beyazlı ekibin vergi borçlarına indirim uygulandığını iddia etti.
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Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "Stüdyo'da Futbol" programında Beşiktaş'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş'a ilişkin 'vergi' iddiası tartışmayı beraberinde getirdi
Beşiktaş’ın vergi borcunun gündeme geldiği tartışmada siyah beyazlı kulübün vergi borcuna indirim yapıldığını söyleyen Küçük, "Bütün takımlara yapılıyor. İndiriyorsa siyasetin dediğini yaparsın. Siyaset istemese Beşiktaş mı kalır ortada”. dedi.
Cem Küçük'ün "Siyaset istemese ortada Beşiktaş mı kalır" sözleri sosyal medyada da gündeme oturdu.
Beşiktaş’ın 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi, 200 milyonluk vergi borcunun 184 milyon liralık kısmının silindiğini açıklamıştı.