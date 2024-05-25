Cem Küçük 'O emekliler 42-43 bin lira alacak' diyerek sitem etti
Gazeteci Cem Küçük, en düşük emekli maaşlarına Temmuz'da bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
Gazeteci Cem Küçük, 10 bin lira alan emeklilerin ihmal edildiğini söyleyerek bu duruma çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
Türkiye Gazetesi Youtube kanalında konuşan Cem Küçük, emeklilerle ilgili konuştu.
Memur emeklisi ise 42-43 bin lira alacak
Cem Küçük yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin seçimi kaybetmesinin sebebi bence emeklilerdi. Ben emekliye bir şeyler verilmesi gerektiğini söylemiştim. 1977'den seçimlerinden sonra CHP en yüksek oyunu aldı. Bunun da sebebi aslında emeklilerdi. Hayat pahalılığı hep vardı ama ilk başta emekliler seçime etki etti. Emekliler seçim sonucunu belirledi. CHP, emeklilerin hükümeti zorladığını gördü. Sandığa gitmeyenlerin birçoğu AK Partiliydi. En düşük emekli maaşı 10 bin lira, Temmuz ayında ise en düşük memur emeklisi ise 42-43 bin lira olacak. Uçurum çok büyük gerçekten. Emekliler ihmal edildi. Bunun giderilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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