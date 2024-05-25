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Ekonomi Cem Küçük 'O emekliler 42-43 bin lira alacak' diyerek sitem etti
Ekonomi

Cem Küçük 'O emekliler 42-43 bin lira alacak' diyerek sitem etti

Yeniakit Publisher
2024-05-25 18:09:00 -
Cem Küçük 'O emekliler 42-43 bin lira alacak' diyerek sitem etti

Gazeteci Cem Küçük, en düşük emekli maaşlarına Temmuz'da bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Gazeteci Cem Küçük, 10 bin lira alan emeklilerin ihmal edildiğini söyleyerek bu duruma çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Gazetesi Youtube kanalında konuşan Cem Küçük, emeklilerle ilgili konuştu.

Memur emeklisi ise 42-43 bin lira alacak

Cem Küçük yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin seçimi kaybetmesinin sebebi bence emeklilerdi. Ben emekliye bir şeyler verilmesi gerektiğini söylemiştim. 1977'den seçimlerinden sonra CHP en yüksek oyunu aldı. Bunun da sebebi aslında emeklilerdi. Hayat pahalılığı hep vardı ama ilk başta emekliler seçime etki etti. Emekliler seçim sonucunu belirledi. CHP, emeklilerin hükümeti zorladığını gördü. Sandığa gitmeyenlerin birçoğu AK Partiliydi. En düşük emekli maaşı 10 bin lira, Temmuz ayında ise en düşük memur emeklisi ise 42-43 bin lira olacak. Uçurum çok büyük gerçekten. Emekliler ihmal edildi. Bunun giderilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İşte gerçek bir tespit adam daha ne desin anlayana tabii,Bizde aynısını söylüyörüz zaten 30,40 bin alan zaten fıstık gibi geçiniyor sen gidiyorsun 10 bin alanla 40 bin alana aynı zammı veriyorsun zengin daha zengin fakır daha fakir oluyor ha biz demiyoruz ki onlara niye veriyorsun ama gerçek olan şü benim maaşımla asgari ücretli arasında benim lehime fark vardı emekli memurla aramda 1 veya 2 bin tl fark vardı çıkardınız bir kök maaş garabeti bizi ittikçe ittiniz hiç düşünmezmisiniz ki 10 bin tl ile nasıl geçinilir yazık ve günah değilmi birakın kiöin ne aldığını da bir kenara koyun bunu gerçekten vicdanınız kabul ediyormu.

İbo

Lan hangi memur emeklisiymiş o
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