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Medya Cem Küçük, Mustafa Sarıgül'ün kaset olayı konusunda sessizliğini bozdu! İstihbarata yakın isim, bakın neyi açıkladı
Medya

Cem Küçük, Mustafa Sarıgül'ün kaset olayı konusunda sessizliğini bozdu! İstihbarata yakın isim, bakın neyi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-20 14:30:00 -
Cem Küçük, Mustafa Sarıgül'ün kaset olayı konusunda sessizliğini bozdu! İstihbarata yakın isim, bakın neyi açıkladı

Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında Türkiye'deki kaset skandallarını ele aldı. FETÖ'nün bu konuda kurumsallaşmış bir yapı oluşturduğunu belirten Küçük, son olarak Mustafa Sarıgül'ün bir kaset komplosuna maruz kaldığını yazdı. Sarıgül'ün kasetin montaj olduğunu ve tehdit ve şantajlara uğradığını ifade ettiğini belirten Küçük, emniyet ve siber kurumların bu konuda detaylı araştırmalar yapacağını vurguladı. Küçük, Sarıgül'ün yanında saf tutulması gerektiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında Türkiye'deki kaset skandallarını ele aldı. FETÖ'nün bu konuda kurumsallaşmış bir yapı oluşturduğunu belirten Küçük, son olarak Mustafa Sarıgül'ün bir kaset komplosuna maruz kaldığını yazdı. Sarıgül'ün kasetin montaj olduğunu ve tehdit ve şantajlara uğradığını ifade ettiğini belirten Küçük, emniyet ve siber kurumların bu konuda detaylı araştırmalar yapacağını vurguladı. Küçük, Sarıgül'ün yanında saf tutulması gerektiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye’de çok eski yıllarda da kaset olayları oldu. Ancak bu kaset işiyle siyaseti, iş dünyasını, medyayı dizayn etme işi FETÖ ile kurumsallaştı. Aşağılık terör örgütü 17/25 Aralık sürecinde hemen her akşam kimi gerçek kimi montaj tape'ler yayınladı.

O süreçte sağolsun(!) muhalefet böyle işlere sahip çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu hâlâ o sürece sahip çıkıyor. Başka zamanlarda da böyle olaylar oldu. Herkes kendi işine geldiği gibi davranıyor. Maalesef bu kaset işi bazen kurban alıyor! 

Son operasyon Mustafa Sarıgül’e çekildi. Sarıgül olayın montaj olduğunu söyledi. Tehdit ve şantaja da uğradığını anlattı. Tabii kim bu kumpası kurdu? Perde arkasında ne var, hepsi aydınlanacak. Mustafa Sarıgül belli ki birilerinin canını sıkmış. 
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Emniyetimiz ve siber kurumlarımız detaylı araştırmaları yapacaktır. Bu pis işin arkasında olanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. 

Mustafa Sarıgül’ün başına gelenleri alkışlayanlar! Yarın aynı şey sizin başınıza da gelebilir. Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir. Burada en doğru tutum Sarıgül’ün yanında saf tutmak ve ona destek olmaktır. Siyaset kasetlerle dizayn edilmemelidir. 

Bu vesileyle tekrar Mustafa Sarıgül’e geçmiş olsun diyorum. Bu da geçer..." 

 

 

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