Cem Küçük, kırmızı görmüş boğaya döndü! Eski AK Partili bakan çok kızdırdı

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "benim vicdanım rahat" açıklamaları sonrası Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten ilginç bir çıkış geldi. "17/25 Aralık birçok seçimle millet nezdinde zaten aklanmıştır" diyen Küçük, Bayraktar'ın sessiz kalmasının daha iyi olacağını belirtti.

17-25 Aralık operasyonundan sonra "Her şeyi Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yaptığını" söyleyerek istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 'aklanmak' istediği yönündeki çıkışları sonrası, Cem Küçük'ten dikkat çeken bir yazı geldi. Küçük, bugün kaleme aldığı "17/25 Aralık bir darbe girişimidir, millet nezdinde aklanmıştır" başlıklı yazısında Bayraktar'a yüklendi.

Bayraktar'ın son olarak Sözcü gazetesine verdiği röportaj üzerinden 17-25 Aralık operasyonunu köşesine taşıyan Küçük, "Sessiz kalsa daha iyi ama nedense Erdoğan Bayraktar sürekli aklanmaktan, temiz isim bırakmaktan bahsediyor. Bana göre Erdoğan Bey yanlış bir strateji izliyor" dedi. Küçük, bu düşüncesinin nedenini ise şöyle açıkladı:

"Dertleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılamaktı...

- Neden mi? Sebebi basit. Çünkü muhaliflerin derdi o zamanlar aynen FETÖ’cüler gibi 17/25 Aralık üzerinden Cumhurbaşkanı’mıza gitmek ve onu yargılamaktı. Bana sorarsanız bu düşünceleri hiç değişmedi.

- 7 Şubat 2012, Gezi olayları ve 17 Aralık 2013’den itibaren bugün muhalefet cephesinde yer alan herkes o zamanki adıyla cemaat saflarında yer aldı. FETÖ’nün kanallarına çıktılar. 'Erdoğan kaçacak' dediler. 'AK Parti ve Erdoğan’la bağlantılı herkese hesap sorulacak' diye ilan ettiler.

- O zamanki gazeteler ve köşe yazılarında kim ne dedi tek tek bakalım. Ama başaramadılar. Erdoğan tek başına, sadece milleti arkasına alarak hepsini yendi. Hem de öyle ağır yendi ki, hâlâ kendilerine gelemediler.

- Dertleri hiçbir zaman yolsuzluk, hırsızlık vb. olmadı muhalefetin. Bütün dertleri Başkan Erdoğan’ı devirmekti. Eskiden çete dedikleri FETÖ’yle 17/25 Aralık sürecinde iş birliği yaptılar. 15 Temmuz darbe girişimine bile kurgu dediler.

- O yüzden Sayın Bayraktar, 17/25 Aralık birçok seçimle millet nezdinde zaten aklanmıştır. Ayrıca 17/25 Aralık’ın net bir darbe girişimi olduğu apaçıktır. Bırakın FETÖ’cülerle iş birliği yapanlar utansın. Onlar suçluluk hissetsin."