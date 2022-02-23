Cem Küçük, "İşte Putin’in istediği bu" deyip o gerçeği açıkladı

Cem Küçük, Vladimir Putin'le Rusya Dış İstihbarat Şefi Sergey Narışkin arasındaki konuşmanın sırrını köşesine taşıyıp Putin'in aslında ne istediğini gözler önüne serdi. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Önceki akşam Rusya Devlet Başkanı Putin, tarihi de içeren etkili bir konuşma yaptı. O konuşmada Putin’in haklı olduğu bir yer vardı. NATO’yla ilgili Putin şöyle dedi:

“2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'a bir ziyaretinde Rusya’nın NATO’ya katılımının nasıl olacağına yönelik soru sordum. ‘Bizi bir müttefik olarak görmek istemiyorsunuz. Neden bizi düşman olarak görüyorsunuz?’ dedim. Bizi dost olarak görmüyorlar...”

Hem Clinton hem de oğul Bush zamanında NATO Rusya’nın kapısına kadar geldi. Letonya, Litvanya, Estonya, Romanya, Kosova hepsi NATO üyesi oldu. Rusya’ya verilen sözler tutulmadı...

Ukrayna’nın da bir gün NATO üyesi bir ülke olma ihtimali ve nükleer silahların kapısına kadar gelmesi Rusya’nın canını sıktı. En sonunda beklenen oldu ve Donbass bölgesi Rusya tarafından tanındı. Peki Putin’in derdi ne? Putin ile Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin arasındaki konuşma her şeyi ortaya koyuyor. Donbass’da tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetleri’nin Rusya tarafından tanınması talebinin görüşüldüğü Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin bu iki Cumhuriyetin “Rusya'ya ilhak kararını desteklediğini" söyleyince Putin kendini müdahale etmek zorunda buldu.

Putin ile Narışkin arasında, canlı yayında şu diyalog gerçekleşti:

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Narışkin: Batılı ortaklara Kiev'i barış yapmaya ve Minsk anlaşmalarını uygulamaya zorlamaları için son bir şans verebiliriz, aksi takdirde bugün tartışılan kararı vermemiz gerekir.

Putin: Aksi hâlde sözü ne anlama geliyor? Bir müzakere süreci başlatmayı mı yoksa egemenliklerini tanımayı mı öneriyorsunuz?

Narışkin: Şey, ben...

Putin: Net konuşun.

Narışkin: Tanınma teklifini destekleyeceğim...

Putin: Destek vermek mi, desteklemek mi? Açık konuş!

Narışkin: Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine Rusya Federasyonu'na katılma teklifini destekliyorum.

Putin (şaşırıp gülümseyerek): Bundan bahsetmiyoruz, bunu tartışmıyoruz, bağımsızlıklarını tanıyıp tanımamaktan bahsediyoruz.

Narışkin: Bağımsızlığı tanıma önerisini destekliyorum...

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İşte Putin’in istediği bu. İşi zamana yayacak. Lugansk ve Donetsk’in bağımsızlığını tanıyacak. Zaman içinde orada referandum olacak ve Rusya’ya dâhil olacaklar. Ama Putin bunları zamana yayarak yapacak. Hep yaptığı gibi..."