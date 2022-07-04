Cem Küçük, "Buna inanan yok" deyip bombayı patlattı! Asıl siz o zaman görün

Net asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye yükseldiğini hatırlatan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Esas zam yılbaşında olacak" dedi. Anadolu’da insanların hâlâ "Sorunları Erdoğan çözer" dediğini ifade eden Küçük, "Muhalefetin ekonomiyi düzelteceğine inanan yok" deyip şunları kaydetti:

"Net asgari ücret 5.500 TL oldu. Maaşlar bir nebze olsun artacak. Yılbaşından bu yana yüzde 80 oldu zam. Tabii esas zam yılbaşında olacak. Memurların durumu daha iyi. Özellikle 3600 ek gösterge durumlarını iyileştirdi.

Ancak ekonomide henüz tam iyileşme oldu denemez. Sıkıntılar devam ediyor. Kiralar hâlâ sıkıntı. Bundan sonra fiyatlar artmazsa, sorunlar ağır ağır çözülür.

Bu arada özel sektör temmuzda çalışanlara ek zam vermeliler. Yani devletin yolundan gitmeli. "Özel sektör maaşları devlet memurlarına göre geriledi" diye de eleştiriler var. Bunun çaresi özel sektörün, patronların zam yapmaları.

Sıkıntıları söylemek kolay ama muhalefet hâlâ çare söylemiyor. Anadolu’da insanlar hâlâ "sorunları Erdoğan çözer" diyor. Muhalefetin ekonomiyi düzelteceğine inanan yok..."