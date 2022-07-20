Cem Küçük, açtı ağzını yumdu gözünü: Bunlarda zerre akıl yok

Muhalefet partilerinin destekçilerinin zerre akılla hareket etmediğine vurgu yapan Cem Küçük, "Muhalifler az akıllı olsa sakin gitmenin kendileri açısından daha faydalı olduğunu bilirler. Seçimlere daha 11 ay var. O köprünün altından çok sular akar" ifadelerini kullandı. Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefet partileri için demiyorum ama destekçileri zerre akılla hareket etmiyorlar. Etseler bu kadar hatayı nasıl yapıyorlar diye insan sormadan edemiyor.

2023’ü kesin kazandık havasındalar... Geçen Hilal Kaplan’ın dediği gibi ortada 17/25 Aralık gibi bir hava var. O zaman muhalefet FETÖ’nün argümanlarına sarılmış, hükûmet Mart 2014 seçimlerinde gidiyor sanmıştı.

Sayın Erdoğan’ın dönemi bitti hemen her gün sosyal medyada yorumlar yapılıyordu. Yapılan bütün seçimleri AK Parti kazandı. Tabii sosyal medyadan, diğer mecralardan atıp tutanların hepsi yamuldu.

FETÖ’ye açık destek verenler 15 Temmuz’dan sonra yargılandı. Ceza aldı. FETÖ’den yargılanalar sanki şu an kendileri FETÖ’ye yardım etmemiş gibi ortalığı velveleye veriyorlar.

Onlara kötü bir haberim var: Etkileri sıfır!.. Türkiye’yi sosyal medyadan ibaret sanmak gibi bir düşünceye sahipler. Halk üzerinde çok etkili olduklarını düşünüyorlar.

Ekonomik zorluklar had safhada. İnsanlar sıkıntı çekiyor. Ama bu muhalefetin kesin seçim kazanacağı anlamına gelmiyor. Muhaliflerin destekçileri kibirli bir şekilde seçimleri kazandık ve hesap soracağız havasındalar.

Peki onlara bir hatırlatmada bulunayım: Ya kazanamazsanız?.. Bunu hiç düşündünüz mü? Bu kadar keskin laflar etmenin anlamı var mı? Bu ettiğiniz lafları seçimi kaybederseniz biri size hatırlatmayacak mı?

Muhalefetin destekçileri itibar suikastlarıyla ne elde edeceklerini düşünüyorlar acaba? Aynı filmi tekrar oynatıp duruyorlar.

Herkese saldırarak, düşman kazanarak seçim kazanılmaz! Üstelik 20 yıldır sizi her seçimde yenmiş bir AK Parti ve onun lideri sayın Erdoğan var.

Kaldı ki kazansanız bile Türkiye’yi bakalım idare edebilecek misiniz? Ekonomi, terör, dış politika gibi zorlu sorunlar var.

Muhalifler az akıllı olsa sakin gitmenin kendileri açısından daha faydalı olduğunu bilirler. Seçimlere daha 11 ay var. O köprünün altından çok sular akar.

Bu arada bizlere saldıranların çoğu da yurt dışından atıp tutuyor. Onlar da geçmişte bize atıp tutardı ama hepsi yurt dışına kaçtı. Böyle de yüzsüzler.

2023 herkesin beklediği yıl. Ak mı kara mı belli olacak."