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Spor Celtic maç sonucu | Dundee United-Celtic maç sonucu
Spor

Celtic maç sonucu | Dundee United-Celtic maç sonucu

Celtic şampiyon mu oldu? İskoçya Birinci Futbol Ligi Premiershop'te Dundee United ile Celtic karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-05-12 00:23:00 -
Celtic maç sonucu | Dundee United-Celtic maç sonucu

İskoçya Premiershop'te bitime bir hafta kala Celtic şampiyonluğunu ilan etti.

Celtic maç sonucu | Dundee United-Celtic maç sonucu

Şampiyonluk grubunun 4. haftasında Dundee United'a konuk olan Celtic, 53. dakikada Georgios Giakoumakis'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Dylan Levitt, 72. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 90 yapan Celtic, son hafta öncesi Rangers'ın 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Celtic, son 11 sezonda 10. olmak üzere 52. şampiyonluğuna ulaştı.

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