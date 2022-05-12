Celtic maç sonucu | Dundee United-Celtic maç sonucu
Celtic şampiyon mu oldu? İskoçya Birinci Futbol Ligi Premiershop'te Dundee United ile Celtic karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
İskoçya Premiershop'te bitime bir hafta kala Celtic şampiyonluğunu ilan etti.
Celtic maç sonucu | Dundee United-Celtic maç sonucu
Şampiyonluk grubunun 4. haftasında Dundee United'a konuk olan Celtic, 53. dakikada Georgios Giakoumakis'in golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekipte Dylan Levitt, 72. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla puanını 90 yapan Celtic, son hafta öncesi Rangers'ın 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Celtic, son 11 sezonda 10. olmak üzere 52. şampiyonluğuna ulaştı.