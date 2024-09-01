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Spor Çelik'ten madalya kazanan milli sporculara tebrik
Spor

Çelik'ten madalya kazanan milli sporculara tebrik

Yeniakit Publisher
2024-09-01 02:47:00 -
Çelik'ten madalya kazanan milli sporculara tebrik

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Serkan Yıldırım ve Öznur Cüre Girdi'yi ve gümüş madalya kazanan milli sporcular Aysel Özgan ile Muhammet Khalvandi'yi tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcularımız Serkan Yıldırım ve Öznur Cüre Girdi'yi, gümüş madalya kazanan milli sporcularımız Aysel Özgan ve Muhammet Khalvandi'yi tebrik ediyoruz. Madalya kazanmaya devam." ifadesini kullandı.

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