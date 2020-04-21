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Aktüel

Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde karantinaya alınan mahallede 1 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2020-04-21 17:26:09 -
Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde karantinaya alınan mahallede 1 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Pınarbaşı beldesi Kaya Mahallesi korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 20 Nisan günü saat 18.00 itibarı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. A.S. isimli kişi yüksek ateş şikayetiyle Çelikhan Devlet Hastanesine başvurdu. Buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hastanın korona virüs testi pozitif çıkınca aile fertlerine test yapıldı. Aynı aileden 3 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantina altına alındı.


Hastanede tedavisi süren kişilerden engelli olduğu öğrenilen Feride S. (49) hayatını kaybetti. Aynı aileden 1’i yoğun bakımda olmak üzere 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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