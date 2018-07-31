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Çelik tencere temizliği nasıl yapılır?

Doğal ihtiyacımız sebebiyle her gün yemekler pişirilir. Bu işlem için genellikle çelik tencereler tercih edilmektedir. Yemekler yendiğinde sıra bulaşıklara gelir.

31 Temmuz 2018 Salı 13:38
Çelik tencere temizliği nasıl yapılır?

Rutin bir yemek sonrası çelik tencere sıvı bir bulaşık deterjanı ile köpürtülmüş yumuşak yüzeyli bir süngerle kolayca temizlenir. Tercihe göre bir miktar amonyaklı temizleyici de kullanılabilir. En son akan su altında iyice temizlenir ve kurulanır.

Yanık lekesi var ise, tencere yanık lekesini 2-3 cm geçecek kadar su doldurulur. Tablet şeklindeki bulaşık deterjanından bir adet veya 2 yemek kaşığı toz deterjan koyulup 10 dakika kaynatılır. Bu şekilde birkaç saat veya bir gece bekletilir. Sonra tahta spatula ile yanık kolayca çıkarılabilecektir.

Deterjan yerine doğal yöntemler kullanılmak istenirse tencerenin dibindeki yanık artıkları alındıktan sonra bol miktarda karbonat dökülür. Yanan bölümün üzerine çıkacak kadar su doldurulur.

Tencerenin kapağı kapatılıp 3-5 saat bekletilir. Sonra tahta spatula yardımı ile kazınır ve köpüklü süngerle yıkanıp temizlenir. Aynı işlem karbonat yerine sirke koyularak da yapılabilir.

Bu kadar işlemden sonra çelik tencere parlatılmak istenirse sirkeli suya batırılmış bezle silinebilir. Ya da limon kabuğu ile ovularak kolayca parlatılabilir. Çelik tencereler için en etkili yöntemlerden biri de elma kabukları ile yıkanmasıdır. Yıkandıktan sonra elma kabuklarıyla kaynatılabilir. Kurulandığında parlaklığına kavuşacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:38
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