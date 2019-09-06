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Celal Toprak: “Amacımız İstanbul’u tümüyle güvenilir ürün satılan bir kent haline getirmek”

Toplumda, tüketicinin güvenilir ürünlere daha kolay ulaşmasının hedeflendiği, ‘Güvenilir Ürün Platformu’ tarafından gerçekleştirilen panel İstanbul’da gerçekleşti.

06 Eylül 2019 Cuma 14:17
Celal Toprak: “Amacımız İstanbul’u tümüyle güvenilir ürün satılan bir kent haline getirmek”

Toplumda, tüketicinin güvenilir ürünlere daha kolay ulaşmasının hedeflendiği, ‘Güvenilir Ürün Platformu’ tarafından gerçekleştirilen panel İstanbul’da gerçekleşti. Panelde tüketicinin güvenilir ürünlere nasıl daha kolay ulaşabileceği gibi konular tartışıldı.



Tüketicinin güvenilir ürünlere ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan Güvenilir Ürün Platformu temsilcileri toplumu bilinçlendirmek adına gerçekleştirilen panelde bir araya geldi. Toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen panele sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda işadamı katıldı. Tüketici ve toplum sağlığını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyebilecek tüm ürün ve hizmetlerin güvenilir olmasını amaçlayan ‘Güvenilir Ürün Platformu’ temsilcileri; panelde tüketicinin güvenilir ürünlere daha kolay ulaşabilmesi adına yaptığı çalışmalarını anlattı.



Panelde konuşan Güvenilir Ürün Platformu Genel Başkanı Celal Toprak, bütün ürünlerde güvenilirlik oluşturmak için çaba harcadıklarını belirterek , "Güvenilir Ürün Platformu 40’a yakın sivil toplum örgütünün oluşturduğu bir platform. Daha güvenilir bir yaşam için mücadele ediyoruz. Bu toplantıda tüketici örgütlerinin sesini duyurmayı amaçladık. Günlük hayatta kullandığımız gıda, giyecek ve tüketicinin temas ettiği her ürünü güvenilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün ürünlerde güvenilirliği sağlarsak bu turizme ve başka alanlara da çok büyük katkı yapacaktır. İstanbul’u güvenilir ürün satılan bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz. Güvenilir ürün platformu giderek büyüyor, tüketici örgütleri katılıyor, gıda dernekleri katılıyor. Güvenilir ürünleri tüketiciyle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.


Panel konuşmaların ardından güvenilir ürün platformunun düzenlediği ödül töreni ile son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:17
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