Celal Can Er davasında sanığın savunması: "Bıçağı çekip hedef gözetmeden salladım"

Zonguldak'ta 19 yaşındaki Celal Can Er'in bıçaklanarak öldürüldüğü cinayetin sanığı Y.C., "kasten öldürme" suçlamasıyla Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Kasım 2026'ya erteledi.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustos günü gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak'ta yaşandı. Eski kız arkadaşına sosyal medyadan takip isteği gönderildiği iddiasıyla aralarında husumet bulunan Celal Can Er ile Y.C. arasında arbede çıktı. Büyüyen kavgada Y.C., 26 santimetre uzunluğundaki ekmek bıçağıyla Er'i ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Er kurtarılamazken, polis ekiplerine teslim olan Y.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık: "Etrafımı yuvarlak yapmışlardı"

Y.C., savunmasında "takip isteği gönderme" iddiasının iki yıl önce yaşandığını söyledi. Er'in kendisini arayıp konuyu söylemesi üzerine durumu anlattığını, konuşmaların ekran görüntülerini de ilettiğini aktaran sanık, "2026 yılına kadar hiçbir sorun yaşamadık" dedi. Kendi asker eğlencesine gelen Er'in, "iyi ki kız yüzünden arkadaşlığımız bozulmamış" dediğini de ifade etti.

Akşam saatlerinde bilmediği bir numaradan ısrarla arandığını, Er'in kendisini çağırdığını ve evine gelebileceğini söylediğini, çok istemese de taksiyle gittiğini anlatan Y.C., olay anını şöyle aktardı: "Parkta araçtan iniyorken Celal Can bana yumruk attı. Beni arabaya zorla bindirmeye çalıştılar. Celal Can bana bir tane daha vurdu. Yumruk attı hakaret etti."

Sanık, kendisini "yapma etme" diye ikna etmeye çalıştığını belirterek savunmasını şöyle sürdürdü: "Etrafımı yuvarlak yapmışlardı. Son 3'üncü darbeyi alınca bıçağı çekip hedef gözetmeden salladım. Karın bölgesi diye hatırlıyorum." Y.C., uzaklaşmaya çalışırken arkasından tahta parçaları atıldığını da öne sürdü.

Anne Mehtap Çakmak: "Ağır ceza alsın istiyorum"

Duruşmada bulunan Celal Can Er'in annesi Mehtap Çakmak, oğlunun kasten öldürüldüğünü söyledi. Çakmak, "Öfkeyle oldu hadi neden koluna bacağına değil de kalbine vurup hayattan koparmış. Onu dünyadan koparmak için yapmış. Ağır ceza alsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

Avukattan "meşru müdafaa" savunmasıyla tahliye talebi

Duruşmada tanıklar da dinlendi. Sanık avukatı, Y.C.'nin eyleminin etrafının sarılması sebebiyle meşru müdafaa sınırları içerisinde yer aldığını dile getirerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti; dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Kasım 2026 tarihine erteledi.