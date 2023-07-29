Çekya'dan Rusya'ya ödenmemiş kira davası

Çek Cumhuriyeti, SSCB’nin uydusu olduğu dönemden kalma binaların ödenmemiş kirası için Rusya'ya dava açıyor.

Başkent Prag'ta, Çekoslovakya'da komünist rejimin olduğu dönemde Rus yetkililer için ücretsiz tahsis edilen binalar halen diplomatlar tarafından kullanılıyor. Çek Cumhuriyeti ile Rusya arasında diplomatik ilişkiler bu sefer söz konusu taşınmazlar yüzünden gerildi.

Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan ve diğer ülkelerin büyükelçilikleri tarafından kullanılan gayrimenkullerle ilgilenen Diplomatik Servis, Prag Belediye Mahkemesi'nde Moskova hükümetine karşı dava açtığını duyurdu.

Davada, Rusya'nın son üç yılda "2 milyon Euro'yu aşan haksız zenginleşmeden" kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Bu durum, eski adıyla Çekoslovakya'nın Moskova'nın etkisiyle komünist bir uydu devlet olduğu 1970'li ve 1980'li yıllarda o dönem Sovyetler Birliği ile yapılan aktif anlaşmaların iptaline ilişkin Mayıs ayında alınan kararın ardından geldi.

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Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, "Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olan Diplomatik Servis'in Rusya Federasyonu'na karşı Belediye Mahkemesi'nde dava açtığını teyit edebiliriz" dedi.

Bakanlığa göre Rusya, Çek yetkililer tarafından bu yeni koşulların ele alınması için yapılan birkaç girişimi kabul etmedi.

Lipavsky, "Bu adımı attık çünkü dava öncesi çağrılara henüz bir yanıt alamadık" diye ekledi.

Sovyetler Birliği'ne diplomatik amaçlarla arazinin serbest kullanımını emanet eden eski Çek hükümet tarafından 40 yıl önce yapılan dokuz aktif anlaşma veya karar iptal edildi.

Rusya'nın toplamda etkilenen 59 mülk üzerindeki ilgili vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek. Çek tarafı, serbest kullanım yerine, kira sözleşmeleri temelinde kullanımın müzakere edilebileceğini ya da "Çek Cumhuriyeti için daha faydalı olan diğer çözümlerle devam edilebileceğini" söyledi.

Anlaşmazlık, Ukrayna'nın geniş çaplı işgalinden öncesine dayanıyor olsa da, Çek Avrupa İşleri Bakanı Martin Dvorak, Rusya'nın servetini Ukrayna'nın işgali için kullanması nedeniyle sabırlarının tükendiğini belirtti: "Ülkemizin işgalinden sonra Rus tanklarının silahları altında alınan ve bugüne kadar Rusya'nın topraklarımızdaki geniş arazileri ücretsiz olarak kullanmasına izin veren hükümet kararlarını bozduk. Bu toprakların kullanımından elde edilen izinsiz kazançlar Ukrayna'nın mevcut işgalini desteklemek için kullanılmamalıdır"

Söz konusu binalar arasında ülkenin en popüler kaplıca kenti Karlovy Vary ve başkent Prag'dan sonra ikinci büyük kenti Brno'daki eski Sovyet konsoloslukları da var.

Çek Cumhuriyeti'nin Rusya ile diplomatik ilişkileri, ülkenin gizli servisleri ve müfettişlerinin 2014 yılında Vrbetice kasabasındaki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada Rus ajanlarının parmağı olduğunu ortaya çıkarmasının ardından gerildi.

Biri ekim diğeri aralık ayında meydana gelen iki patlama, Rus askeri istihbaratının ya da GRU subaylarının, Rusya'nın ülkeyi işgal etmeye başladığı dönemde Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatını aksatmak amacıyla bu olayı planladıklarının ortaya çıkmasının ardından Çek kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Patlamalardan önce, GRU subayları Alexander Mishkin ve Anatoly Chepiga, Ostrava merkezli silah şirketi Imex Group'a kiralanan devlete ait Askeri Teknik Enstitüsü'nün mülkü olan depoyu, silah alıcısı olduklarını iddia eden sahte pasaportlarla ziyaret etti.

İki subay, depodaki patlamalardan dört yıl sonra Alexei ve Yulia Skripal'in İngiltere'de öldürülme girişimindeki rolleri nedeniyle "Salisbury zehirleyicileri" olarak da biliniyor.

Kaynak: Euronews