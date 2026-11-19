Hürmüz Boğazı'nda hareketli saatler yaşanıyor!
İran ordusundan yapılan açıklamaya göre; Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan petrol tankeri alev aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran ordusundan yapılan açıklamaya göre; Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan petrol tankeri alev aldı.
İran ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede seyreden bir petrol tankerinin yaklaşık bir saat önce deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bugün erken saatlerde başka bir petrol tankerinin de deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığı hatırlatıldı.
Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin, bölgeye girmeden önce İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlaması ve izin verilen deniz güzergahlarını kullanması gerektiği ifade edilen açıklamada, gemilerin seyir, takip ve yönlendirme sistemlerini yolculuk boyunca açık tutmasının zorunlu olduğu vurgulandı.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
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