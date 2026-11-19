Malatya'da korku dolu anlar! 2'nci kattan sarkan şahıs yere çakıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Malatya'da bir apartmanın ikinci katındaki balkon korkuluklarından sarkarak bir süre askıda kalan şahıs, çevredeki vatandaşların kurtarma çabalarına rağmen yere düştü. Esnafın branda açarak kurtarmaya çalıştığı G.S. isimli şahıs yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kentte bir apartmanın 2'nci katındaki balkondan sarkan şahıs düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların branda açma çabaları sonuçsuz kalırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da yürekler ağza geldi. Olay, Malatya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
2'NCİ KATTAN DÜŞTÜ
G.S. isimli şahıs, apartmanın 2'nci katındaki balkon korkuluklarından aşağı sarkarak bir süre askıda kaldı.
Çevredeki esnafın şahsı kurtarmak için branda açmaya çalıştığı sırada G.S. aşağı düştü.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan düşme anı caddede bulunan güvenlik kamerası ile saniye saniye kayda alındı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şahsın balkondan neden sarktığı henüz bilinmez iken olaya ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem
Malatya’daki acı olay geçmişteki yaraları yeniden deşti! Türkiye’yi yasa boğan S-70 Sikorsky kazalarının kahreden bilançosu ortaya çıktı!