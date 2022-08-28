Çekya’dan İsveç ve Fin’e NATO onayı geldi

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası NATO üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya’nın talebi Çekya Temsilciler Meclisi’nde ele alındı. Yapılan oylamaya katılan 151 vekilden 135’i İsveç’in başvurusuna ‘evet’ oyu verirken, 4 vekil karşı oy kullandı. Finlandiya’nın başvurusu ise 4’e karşı 134 ‘evet’ oyu ile kabul edildi.

Senato ve bakanlar kurulu tarafından daha önce onaylanan iki İskandinav ülkesinin başvurusunun onay süreci Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’ın imzası ile tamamlanmış olacak. Zeman daha önce yaptığı açıklamalarda iki ülkenin NATO üyeliğine olumlu baktığını söylemişti. İki İskandinav ülkesi, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası NATO üyeliği için başvuruda bulunmuş ancak Ankara’ya silah ambargosu ve terörist olarak gördüğü grupları desteklemekle suçlayan Türkiye’nin muhalefetine takılmıştı.