Çekya'dan flaş doğalgaz kararı: Kıtlık yaşanırsa...

Rusya-Ukrayna savaşının ardından AB ülkelerinde baş gösteren enerji krizi ile ilgili tasarruf planları yapılıyor. Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sıkela, doğalgazla ilgili yaşanabilecek muhtemel kıtlığa dair flaş bir karar aldı.

Bakan Sıkela, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu ve ülkede muhtemel bir doğalgaz kıtlığı nedeniyle acil durum ilan edilmesi durumunda bakanlığın ısınma kuralları ile ilgili yeni bir yönetmelik hazırladığını bildirdi. Sıkela, yönetmelik doğrultusunda kamu binalarının daha az ısıtılacağını belirtti.

Bakan, evlerin 20'den 18 dereceye, banyoların ise 24'ten 19 dereceye düşürüleceğini ifade etti.

Öte yandan; bakanlık, artan enerji fiyatları nedeniyle ev başına 204 euro finansal yardım yapılmasını da planlanlıyor.