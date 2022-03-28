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Dünya Çekya, Rusya'ya nota verdi
Dünya

Çekya, Rusya'ya nota verdi

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki Çek diplomatlara yönelik 'provokatif tutum' gerekçesiyle Rusya’nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejewski’yi bakanlığa çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 00:02:00 -
Çekya, Rusya'ya nota verdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lenka Do, basına yaptığı açıklamada, Moskova’daki Çekya Büyükelçiliği diplomatlarının Rus makamlarının tacizlerine maruz kaldığını ileri sürdü.

Do, Rus Büyükelçinin bu durumdan ötürü bakanlığa çağrıldığını ve Rusya’nın Viyana Sözleşmesi'ne saygı duyması gerektiğinin karşı tarafa iletildiğini belirtti.

Moskova’daki diplomatların durumuna ilişkin güvenlik gerekçesiyle bilgi paylaşılmadı.

Ukraynalı sığınmacı sayısında azalma

Bu arada Başbakan Petr Fiala, katıldığı bir televizyon programında, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’dan gelen sığınmacı sayısında azalma gözlendiğini, Moskova savaşı büyütmezse sığınmacı sayısının daha da gerileyeceğini ifade etti.

Çekya’nın 22 Mart’tan bu yana Ukraynalılara Avrupa Birliği (AB) içinde dolaşım olanağı sunan vize vermesine ilişkin de konuşan Fiala, savaştan kaçan sığınmacıların AB içinde dağıtılmasını talep etmediklerini ancak AB’den finansal yardım istediklerini dile getirdi.

Savaştan kaçan 300 binin üzerinde sığınmacının bulunduğu ülkede, 250 bine yakın Ukraynalıya söz konusu vizeden verildi.

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