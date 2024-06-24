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Spor Çekya maçı hakemi belli oldu
Spor

Çekya maçı hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-24 13:44:00 -
Çekya maçı hakemi belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Türkiye'nin gruptan ikinci olarak çıkması için beraberlik yetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Türkiye ile Çekya, 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00'de Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Maçın dördüncü hakemi de Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak.

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