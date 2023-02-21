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Dünya Çekya Genelkurmay Başkanı: Avrupa’da savaş ihtimal dışı değil
Dünya

Çekya Genelkurmay Başkanı: Avrupa’da savaş ihtimal dışı değil

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, üst düzey ordu mensuplarının katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa'da savaş ihtimalinin dışlanamayacağını belirtti. Rehka, özellikle barış döneminde yeterli hazırlıkların yapılması gerektiğini vurgulayarak, olası bir savaş durumunda hazırlık yapmanın imkansız hale geleceğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 23:11:00 -
Çekya Genelkurmay Başkanı: Avrupa’da savaş ihtimal dışı değil

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, Avrupa’da savaşın ihtimal dışı olmadığını belirterek, özellikle barış döneminde yeterli hazırlığın yapılması gerektiğini savundu.

Genelkurmay Başkanı Rehka, başkent Prag’da üst düzey ordu mensuplarına yönelik düzenlenen bir toplantıda güncel konulara değindi.

Rehka, Avrupa’da savaşın olasılık dışı olmadığını, barış döneminde olası bir savaş durumuna yeterli hazırlığın yapılması gerektiğini, aksi takdirde hazırlık yapmaya imkan bulunamayacağını söyledi.

NATO üyeliğinin olası tehditler karşısında en önemli caydırıcı unsur olduğunu vurgulayan Rehka, NATO ile Rusya arasında olası bir savaşta Çekya’nın doğrudan hedef olacağını ifade etti.

Rehka, Çek ordusunun savaş kabiliyetinin geliştirilmesi ve envanterinin modernize edilmesi, olası bir savaşa hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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