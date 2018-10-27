Çekya Devlet Başkanı Zeman: Sizi Suudi Konsolosluğu’nda ağırlayacağım

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman perşembe günü gazetecilere yaptığı konuşma sonrası Cemal Kaşıkçı suikastine atıf yaparak "Gazetecileri çok severim bu nedenle onları bu akşam Suudi konsolosluğunda ağırlayacağım" demesi üzerine tepki aldı.

Zeman'ın sözlerine ilk tepki verenlerden biri Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) oldu. RSF, Zeman'dan özür dilemesi istedi. Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğunda planlı ve vahşice olduğu tahmin edilen bir biçimde öldürülmüştü.

Çek lider daha önce de, Ekim 2017'de bir basın toplantısında muhabirleri sahte bir kalaşnikofla karşılamış, Mayıs 2017'de ise gülerek, "Gazeteciler yok edilmeli çünkü onlardan çok var" demişti.

KAYNAK: EURONEWS