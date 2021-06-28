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Spor Çekya Danimarka çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?
Spor

Çekya Danimarka çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Çekya Danimarka maçı ne zaman? EURO 2020 son 16 turunda Çekya, Hollanda'yı mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çekya'nın çeyrek finalde rakibi Danimarka oldu. Peki, Çekya Danimarka maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 12:52:00 -
Çekya Danimarka çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

11 Haziran’da başlayan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Temmuz’da oynanacak final maçıyla noktalanacak. Turnuvada heyecan ise sürüyor. Son 16 turunda Hollanda’yı mağlup eden Çekya, çeyrek finalde Danimarka’nın rakibi oldu. Peki, Çekya Danimarka maçı hangi gün?

Çekya Danimarka çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Çekya-Danimarka maçı 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

28 Haziran EURO 2020 programı

19.00 Hırvatistan-İspanya

22.00 Fransa-İsviçre

 

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Galatasaray Dinamo Bükreş maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Dinamo Bükreş maç sonucu

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