Çekya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Rolü çok büyük

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Çekya Başbakanı Petr Fiala ilk Avrupa siyasi topluluğu toplantısının Prag’da yapılmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek bu toplantının fikir babası olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a teşekkür etti. Türkiye’nin göç konusunda ve Rusya-Ukrayna savaşındaki rolünden de övgüyle bahsetti.

“Türkiye göç krizini çözmenin anahtarıdır”

Petr Fiala yaptığı açıklamada toplantının önemine değinirken “Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle istikrar ve güvenlik risk altında. Avrupa liderlerinin bu toplantısı kıta için kritik bir zamanda gerçekleşti. Herhangi bir resmi kararı onaylamadık, sadece tek tek ülkeler arasında görüş alışverişi için alana ihtiyaç olduğunu hissettik. Herhangi bir görüşü kabul etme ihtiyacına bağlı olmayan bir alan. Normalde buluşmayan ülkeleri bir araya getirdik. Ortak hedefimiz, bir bütün olarak Avrupa'nın güvenliğini ve refahını güçlendirmek için çalışmaktır.” dedi.

Petr Fiala “Ursula von der Leyen ve ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile göç konusu da dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüştük. Türkiye mevcut göç sorunlarını çözmenin anahtarıdır. Türkiye sadece göçmenleri topraklarında tutan bir ülke değil aynı zamanda göçmenlerin geldiği ülkelerdeki sorunları da çözme konusunda önemli adımlar atan bir ülkedir.

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu sorunların çözümüne katkılarından da bahseden Petr Fiala “Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere önemli katkılar sağlıyor. Savaş esirlerinin serbest bırakılmasına yardım etmesi ve Ukrayna’nın tahıl ürünlerinin serbest bırakılmasındaki rolü çok büyüktür.” dedi.

“Hepimiz Kafkasya'dan İzlanda'ya kadar bir kıtayı paylaşıyoruz”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Avrupa Siyasi topluluğunu muazzam bir güç olarak nitelendirirken, zirveye katılan 44 liderin açıkça Rus saldırganlığını kınadığını ve Ukrayna'yı desteklediklerini söyledi.

Enerji sorunları ile bazı güçlerin hacker saldırılarına karşı mücadele ve göç konusu gibi Avrupa’nın üzerinde çalışması gereken konulardan da bahseden Emanuel Macron yaptığı açıklamada “Hepimiz Kafkasya'dan İzlanda'ya kadar bir kıtayı paylaşıyoruz. Ayrıca birbiriyle bağlantılı tarihler bizi birleştiriyor. Liderler olarak, kıtanın yaşadığı krizleri, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmayı ve diğer konuları ele aldık. Avrupalılar olarak kritik altyapımızı korumamız gerekiyor. Nord Stream'e saldırılar olduğunu gördük, altyapımız bizi savunmasız kılıyor. Onu korumak için bir Avrupa stratejisine ihtiyacımız var. Avrupa'nın birlikte çözmesi gereken sorun budur.” dedi.

“Önümüzdeki yol kolay olmayacak”

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ise yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Ukrayna'nın egemenliğini geri kazanmasına yardım etme çabalarında birlik olduğunu bu toplantıda gösterdiğini söylerken "Önümüzdeki yol kolay olmayacak ve önümüzdeki zorlukların üstesinden ancak birlikte gelebiliriz" dedi.

Bir sonraki toplantı Moldova’da

Liderler, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının devamı konusunda da anlaşmaya vardılar. Bir sonraki toplantı Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleşecek. Kişinev’deki toplantının ardından ise önce İspanya'da ve ardından da İngiltere’de gerçekleştirilecek.