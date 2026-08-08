Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Çekmeköy’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi ve kısmi toprak kayması yaşanması üzerine bitişikteki 5 katlı bina boşaltıldı. Tedbir amacıyla tahliye edilen 32 kişi geceyi yakınlarının yanında geçirecek.
Çatalçeşme Mahallesi’nde devam eden bir inşaat çalışması, çevrede endişeye neden oldu. Temel kazısı yapılan alandaki istinat duvarının çökmesi üzerine inşaata komşu binada yaşayanlar panikle dışarı çıktı.
Olay, saat 22.00 sıralarında 241 Sokak’ta meydana geldi. Duvarın çökmesiyle birlikte inşaat alanında kısmi toprak kayması da oluştu. İhbarın ardından bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi 241 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Kısmi toprak kaymasının da meydana geldiği olayda, inşaatın bitişiğindeki 5 katlı binada oturanlar panikle dışarı çıktı. ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde binada risk oluşabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 32 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinin geceyi yakınlarının evlerinde geçirecekleri öğrenilirken, istinat duvarındaki onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaya yeniden giriş yapılabileceği bildirildi.