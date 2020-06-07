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Aktüel

Çekmeköy'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:55:02 -
Çekmeköy'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de evinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da Alemdağ Mahallesi'nde bir evin kapısının kırık olduğu ve hırsızlık olabileceği ihbarı üzerine olay yerine geçti.

Evin kapısının açık olduğunu gören ekipler kontrol amaçlı daireye girdiğinde 12 saksıya ekili Hint keneviri, ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurulmuş imalat tesisinin kurulu ve çalışır vaziyette olduğunu tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından dairede kiracı olarak oturan Emre B'yi (27) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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