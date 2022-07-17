Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 17 Temmuz
İstanbul sular ne zaman gelecek? 17 Temmuz Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul’da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman geleceği merak ediliyor.
Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 17 Temmuz
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2022 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 17.07.2022 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.