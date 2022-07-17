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Yaşam Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 17 Temmuz
Yaşam

Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 17 Temmuz

İstanbul sular ne zaman gelecek? 17 Temmuz Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 10:34:00 -
Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 17 Temmuz

İstanbul’da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman geleceği merak ediliyor.

Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 17 Temmuz

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler     :              İstiklal Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              17.07.2022 10:12

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler     :              Ömerli Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              17.07.2022 09:11

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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