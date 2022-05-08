  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Çekmeköy sular kaçta gelir? Şile sular ne zaman gelecek 8 Mayıs Pazar
Yaşam

Çekmeköy sular kaçta gelir? Şile sular ne zaman gelecek 8 Mayıs Pazar

8 Mayıs Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 13:38:00 -
Çekmeköy sular kaçta gelir? Şile sular ne zaman gelecek 8 Mayıs Pazar

İstanbul'da hem arıza hem de bakım çalışmaları sebebiyle zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. 8 Mayıs Pazar günü su kesintilerinin olduğu ilçelerde yaşayanlar ise kesintilerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Çekmeköy sular kaçta gelir? Şile sular ne zaman gelecek 8 Mayıs Pazar

İlçe        :              Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler      :              Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.05.2022 11:17

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler      :              Ağva Merkez Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.05.2022 11:26

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay