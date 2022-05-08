Çekmeköy sular kaçta gelir? Şile sular ne zaman gelecek 8 Mayıs Pazar
8 Mayıs Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
İstanbul'da hem arıza hem de bakım çalışmaları sebebiyle zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. 8 Mayıs Pazar günü su kesintilerinin olduğu ilçelerde yaşayanlar ise kesintilerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.
Çekmeköy sular kaçta gelir? Şile sular ne zaman gelecek 8 Mayıs Pazar
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.05.2022 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Ağva Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.05.2022 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.