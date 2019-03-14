0553 313 94 23

Çekirdeksiz kuru üzüm için güç birliği

Çekirdeksiz kuru üzüm sezonu için Planlama Çalıştayı Manisa’nın Salihli ilçesinde Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:10
Çekirdeksiz kuru üzüm için güç birliği

Ege Bölgesi’nin en önemli ihracat ürünlerinden olan çekirdeksiz kuru üzüm sezonu için Planlama Çalıştayı Manisa’nın Salihli ilçesinde Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştayda çekirdeksiz kuru üzümün dünya pazarında kalitesiyle aranan ve söz sahibi olan bir ürün haline gelmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

 

Toplantıda konuşan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, “Dünya çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi yaklaşık 1 milyon 100 bin ton civarındadır. 280 bin ton üretimi ve 240 bin ton ihracat ortalaması ile ülkemiz dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretim ve ihracatında birinci sırada yer almaktadır. Üretilen kuru üzümün yüzde 15’i iç piyasada tüketilmekte, geri kalan yüzde 85’i ise ihraç edilmektedir. Türkiye’nin üretim ve ihracatında söz sahibi olduğu çekirdeksiz kuru üzümde gıda güvenliği ve kaliteli ürün için bölgemiz tarımının paydaşları olan, üreticiler, Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, TARİŞ Müdürlüğü, Salihli Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatifi, ilçe zirai ilaç bayileri, ihracatçılar, tüccarlar ve borsamız olarak yıllardır güç birliği yapmaktayız. Çekirdeksiz kuru üzümümüzün dünya pazarında kalitesiyle aranan ve söz sahibi olan bir ürün haline gelmesinde katkı sağlayan tüm tarım paydaşlarına ve özellikle üreticimize çok teşekkür ediyorum. 2019-2020 çekirdeksiz kuru üzüm sezonu için üzümde ilaç kalıntısı eylem planı ile de bu başarımızı daha üst seviyelere geleceğine canı gönülden inanıyorum.” dedi.

 

Çekirdeksiz kuru üzümdeki kalıntıyla ilgili çalışmaları yıllardır birlikte sürdürdüklerini ifade eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, bununla ilgili geçmiş yıllarda yapmış oldukları çalışmaların meyvelerini aldıklarını ve bu başarının tarımın paydaşları olan tüm kesimin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesiyle başardıklarını vurguladı.

 

Salihli Kaymakamı Levent Kılıç ise bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm çalıştayının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

 

Çalıştaya Kaymakam Levent Kılıç, Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ile kuru üzüm işletme yetkilileri ile zirai ilaç bayileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:10
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    40 yaş üstü hastalar göz tansiyonuna dikkat
    1. 40 yaş üstü hastalar göz tansiyonuna..
    2. TESKİ Genel Müdürü İçöz Tıp Bayramı’nı..
    3. Soylu şok eden gerçeği açıkladı: CHP..
    4. Piyasalarda gün ortası
    5. Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı
    6. 8. kattan kendini merdiven boşluğuna..
    7. Tramvay ile halk otobüsü çarpıştı
    8. "Sen Şiir Ol, Ben Türkü’’ gecesi
    9. Emniyetten şehit aileleri, gaziler ve..
    10. KAEÜ’siRektörü Vatan Karakaya:
    11. Kütahya’da cenaze hizmetleri kursu
    12. Gaziantep nefes alıyor
    13. İl Sağlık Müdür Türkoğlu:
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim şehir..
    15. Kilis'te kuyuya düşen atı itfaiye..
    16. Sarıeroğlu, kadın girişimcilerle buluştu
    17. Silahtarağa Tüneli hizmete açıldı
    18. Cezayir'de eğitim uçağı düştü: 1 ölü
    19. Halepçeli Halil 31 yıl sonra ailesine..
    20. Çekirdeksiz kuru üzüm için güç birliği
    21. Adıyaman’da atık pil toplama kampanyası
    22. Belçika’da Esad’ın adamına insani vize..
    23. Erdoğan: "Savunma sanayisi gibi ilaç..
    24. Ifo, Almanya'nın büyüme tahminini..
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Ödemişspor’da transfer aşısı
    27. Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yolcu..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilkent Şehir..
    29. Başkan Altay, Karapınar’da..
    30. İŞKUR’dan gençlere özel program
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!